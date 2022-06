"Jel jsem přec Křenice asi před měsícem a viděl jsem ten vánoční strom, ale říkal jsem si, že se mi to asi zdálo. Teď jsem jel znovu a říkal jsem si, že přibrzdím a ono to tak opravdu bylo. Přijde mi to docela vtipné mít vánočně nazdobený strom na návsi ještě v červnu," řekl řidič z Klatovska Václav Kolář, který dodal, že pobaveni jsou tím i jeho kolegové z práce, kterým to vyprávěl.