Cenu, kterou již druhým rokem věnoval klatovský truhlář Tomáš Řada, si přišli obyvatelé převzít právě k vítěznému stromu. „Jsme rádi, že se nám podařilo obhájit loňské vítězství. Hlavně jsem potěšen, že se nám opět podařilo táhnout za jeden provaz. Oproti loňskému roku je stromek větší a ozdobenější, kdy na něj ozdoby vyráběly děti. Většina lidí z obce má na stromku nějakou zásluhu, což je i důvodem, proč se většina lidí zapojí do hlasování. Když už připojíte ruku k dílu, tak chcete strom podpořit a hlasujete každou hodinu. Jinde, když se instalace provádí městem nebo firmami, tak to lidi tolik neosloví. My jsme se zde zapojili všichni, kdo mohl,“ řekl za tamní obyvatele Tomáš Holý.