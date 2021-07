Co jste v Kolinci a za poslední dobu udělali?

I v době koronaviru, kdy byla doba nejistá, jsme u nás dodělávali investiční akce. Dokončili jsme a zkolaudovali nové parkoviště u koupaliště. Rozšířili jsme tím možnost parkování, na což jsme získali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj. Další akce, také s pomocí dotací od stejného ministerstva, nám vyřešila problémy s vodou. Vybudovali jsme nový vrt a byly obnoveny jímací zářezy. Můžeme říci, že co se týče vody, tak Kolinec má nyní opravdu velký nadlimit. V souvislosti s tím, došlo také k opravě šoupat na vodovodní infrastruktuře.

Jednou z největších akcí byla rekonstrukce kuchyně ve škole. Ta už si výměnu zasloužila, jelikož šlo o 50 let starou kuchyni. Udělali jsme obnovu celé infrastruktury, vznikly chladící místnosti, nová vzduchotechnika, posunuli jsme se tak hodně dopředu. Tato investice byla financována z programu ministerstva financí a blížila se téměř šesti milionům korun.

Nakoupili jsme také vybavení pro údržbu komunikací, kdy jsme pořídili nový traktor a další strojní zařízení. Dokončili jsme rovněž třetí etapu skládky domovního odpadu, kdy už se dostáváme do poslední etapy před tím než bude skládka rekultivována.

Jaké investice chystáte v letošním roce?

Děláme bezbariérový přístup do základní školy, kdy vybudujeme výtah, bezbariérové sociální zařízení tak, abychom odpovídali evropským standardům. Bude zrekonstruována kaple v Jindřichovicích, kde se nám podařilo získat prostředky od Plzeňského kraje. Udělala se oprava komunikace Buršice – Brod a naplánována je oprava Mlázovy – Jindřichovice.

Jaké akce připravujete?

Nyní by se měla již dokončovat projektová dokumentace na revitalizaci rybníka v Lukovišti, v němž pramení řeka Úslava. Mělo by tam vzniknout odpočinkové místo a zabahněný rybník by měl dostat zcela novou tvář. Připravujeme se také na největší investiční akci, snad i v dějinách obce, a to průtah Kolincem. Půjde o nové inženýrské sítě, kanalizaci, vodovod v délce zhruba dva kilometry, budou vybudovány chodníky a Správa a údržba silnici udělá novou komunikaci, takže tvář Kolince se hodně změní.

Zároveň se dělá změna č. 2 územního plánu, po níž v Kolinci vzniknou nové stavební parcely, čímž vyhovíme spoustě stavebníků, kteří zde chtějí stavět.