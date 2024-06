Školní slavnost ke kulatému stoletému jubileu v Kolinci bude spojena i se svěcením kapličky.

ZŠ a MŠ v Kolinci. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Městys Kolinec naplánoval oslavy školy na 29. června. A důvody, proč se slaví až letos, když škola byla postavena v roce 1921, vysvětlil starosta Kolince Pavel Princ následovně. „Dovolujeme si vás pozvat na setkání všech absolventů naší kolinecké školy, protože naše Měšťanská škola Kolinec oslavila v roce 2021 stoleté výročí. Proč tedy až nyní slavíme? Rok nám řádil covid, pak byl Kolinec dva roky rozkopán a nyní asi nastala ta správná doba. Sejdete se se svými učiteli, prohlédnete si školu a při hudbě zavzpomínáme. Dávejte tedy vědět svým spolužákům a těšíme se na setkání," pozval starosta.

A program bude pestrý od rána do večera. Slavnost začíná již v 10 hodin svěcením kapličky pod kaštanem. Součástí bude posvěcení sochy Jana Nepomuckého a vystoupení sboru KOS. Ve 13 hodin bude zahájena oslava školy v parku. Tam vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Kolinec. Od 13.30 do 17 hodin bude rovněž otevřena budova školy, kterou si budou moci návštěvníci projít, prohlédnout a zavzpomínat. Od 14 do 17 hodin zahraje Oplova dechovka, od 17.30 do 19 hodin zazní folk a country a o večerní zábavu od 20 hodin se postará Andromeda.