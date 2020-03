Jak se Deníku podařilo zjistit od zdroje přímo z nemocnice, žena je z Domažlicka. „Na pokoji interny strávila asi čtyři hodiny, pak byla odvezena,“ řekl Deníku zdroj.

Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje, kam spadá i ta klatovská, v pátek před polednem potvrdil, že informace je pravdivá. „Klatovská nemocnice včera ošetřovala pacienta, který přišel s jinými zdravotními obtížemi a ošetřující lékař pojal z netypických příznaků i podezření na nákazu novým koronavirem. Po transportu do Fakultní nemocnice Plzeň se nákaza skutečně prokázala,“ potvrdil Kokoška. Dodal, že zdravotníci, kteří se ženou přišli do styku, měli osobní ochranné pomůcky a prostředky. Prostory, kde se pacientka ocitla, byly po jejím transportu dezinfikovány. „Díky dodržení všech nařízených postupů během velmi krátkého pobytu pokračuje provoz oddělení v dosavadním režimu bez omezení,“ doplnil Kokoška s tím, že personál, který přišel s nemocnou do styku, může pracovat dále. Někteří blízcí zdravotnického personálu ale podle informací Deníku raději zůstali doma v dobrovolné karanténě, aby případně nenakazili kolegy v práci.

Klatovská nemocnice tedy nemusela kvůli nakažené pacientce uzavřít žádné oddělení, jako se to stalo ve čtvrtek v Domažlické nemocnici. „Tam se nic nezměnilo. Na chirurgické oddělení se nepřijímají noví pacienti, stávající se doléčují. Omezení platí do odvolání, nejméně však týden,“ řekl v pátek Kokoška.