ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„V pondělí byly přivezeny dvě buňky s rozměry šest krát dva a půl metru každá. Nyní se připojují na rozvod elektrické instalace. Ve spolupráci s hasiči se připravilo vše úplně perfektně. Dnes se tedy připravuje odběrné místo po technické stránce. Pak musí nastoupit odborníci zdravotníci a říci si, co budou dále potřebovat. Technicky bude vše hotové dnes. Snažili jsme se vše připravit tak, aby byl oddělen provoz nové části nemocnice od staré, takže se bude vjíždět starou branou a vyjíždět za stanem vraty,“ uvedl v úterý ráno vedoucí technického oddělení Klatovské nemocnice Václav Jakl.

Na místě vše chystali klatovští profesionální hasiči, pro které to není žádná novinky a tak jim to šlo velmi rychle. „Novinka to pro nás není, protože jsme u jakýchkoliv mimořádných událostí, ať už jsou spojené s větrnou kalamitou, povodněmi, infekčními nemocemi, tak jsme zvyklí takové improvizované stanoviště stavět. Stan jsme schopni zprovoznit zhruba do třiceti minut. S buňkami to bylo trochu logisticky složitější, protože se musely přivézt z centrální stanice z Plzně a náš jeřáb to pak v noci skládal na místo, což trvalo řádově v hodiny,“ řekl ředitel HZS Plzeňského kraje územního odboru Klatovy Aleš Bucifal.

Zatím se vše připravuje. Odběry se začnou realizovat nejdříve koncem týdne a budou se provádět pouze osobám, které doporučí krajská hygienická stanice. Je zcela zbytečné, aby zájemci o vyšetření volali, psali maily nebo dokonce jezdili do nemocnic. "Informace o provozní době, lokacích a organizaci odběrových míst zveřejníme včas, až budou tato pracoviště připravená k provozu. Odběry budou zajišťovat odborní pracovníci krajských nemocnic v ochranných oděvech a s ochrannými prostředky. Odběry nebudou prováděny zájemcům „z ulice“," upozornil mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.

V Klatovské nemocnici se také připravuje laboratoř, v níž se budou vyšetřovat vzorky odebraných pacientů. Provoz laboratoře se spustí nejdříve příští týden.