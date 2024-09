Stovky lidí se v sobotu večer sešly na náměstí, aby si užily poslední letní koncert. A byla to jízda. Skupina Sto zvířat hraje více než třicet let a stala se průkopníkem tehdy v Česku téměř neznámých žánrů ska a rocksteady, později doplněnými i o reggae nebo swing. Na klatovském náměstí to řádně rozjela. A s ní i její fanoušci.

Jiný žánr muziky si lidé mohou užít v pátek 6. září v letním kině, kde své nestárnoucí hity zahraje rocková legenda skupina Olympic v rámci Trilogy Tour 2024. Těšit se můžete na velkolepou show plnou efektů, projekcí a hlavně toho nejlepšího z nestárnoucích alb Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř.