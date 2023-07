V Klatovech je v současné době sedm kruhových objezdů – dva na Domažlické ulici, jeden u parku, v Plánické ulici ve směru na Čínov, u nemocnice, v Podhůrčí a na Tylově nábřeží. Od prvního srpna se začne stavět osmý, a to opět v Podhůrčí.

Především tamní obyvatelé si klepou na čelo. „Vůbec nechápu, k čemu tady kruhový objezd bude. Vždyť jde o běžnou křižovatku. To, že někteří řidiči jezdí jako prasata, s tím nic neuděláme. Ale že by tady musel být kruhový objezd, to tedy nechápu. Zbytečně vyhozené peníze. Nemyslím si, že zrovna tohle je nutná stavba, vždyť tady pak neprojedou ani autobusy a náklaďáky, zase tolik místa zde není,“ řekl Petr Král, který bydlí v Podhůrčí.

Zdroj: DENÍK/Daniela Loudová

Dle vyjádření města nepůjde o klasický kruhový objezd. „V prostoru stávající průsečné křižovatky Voříškova–Podhůrecká bude vybudován stupňovitý přejezdový ostrůvek a celá křižovatka bude upravena na miniokružní křižovatku s průměrem 20 metrů. Na všech čtyřech ramenech se počítá se zřízením místa pro přecházení. Středový ostrůvek bude přejezdový, s povrchem z velké žulové kostky ve třech úrovních vždy zvednutý o 4 cm, takže po něm projedou i velká nákladní vozidla, například dřevaři zajíždějící do pily u nádraží, autobusy a podobně,“ vysvětlil vedoucí hospodářského odboru klatovského městského úřadu František Kocfelda s tím, že důvodem výstavby je vysoká nehodovost, zejména z důvodu špatných rozhledových poměrů ve stávající průsečné křižovatce.

Výstavba je naplánována od 1. srpna do 30. září. Uskuteční se za úplné uzavírky křižovatky. Objízdné trasy budou vyznačeny na komunikacích a rovněž dojde v době uzavírky ke zrušení autobusových zastávek Podhůrecká – u prodejny, Podhůrecká – pod stadionem, Zahradní a u Škodovky v obou směrech. Náhradní zastávky budou v Čechově a Voříškově ulici.