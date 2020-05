Město Klatovy připravilo pro letošní rok mnohé opravy za mnohamilionové částky a i když přišla koronavirová pandemie, která vyžaduje i nemalé výdaje, tak projekty zatím ohroženy nejsou, navíc některé začnou ještě dříve.

Rekonstrukce aeroplánu v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Vedení radnice očekává propad příjmů města, a to zejména ze sdílených daní. „V této chvíli je těžké, spíše nemožné, zjistit jeho skutečnou výši. Pokud budeme vycházet z dřívější úpravy rozpočtu státu, kdy se počítá schodkem státního rozpočtu ve výši 200 miliard Kč, pak by zřejmě městu Klatovy „chybělo“ okolo 30 až 35 milionů Kč, nyní vláda počítá již se schodkem 300 miliard Kč. Rozpočtová rezerva by výpadek příjmů a mimořádné výdaje měla pokrýt,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.