Třiasedmdesát let od popravení Milady Horákové si připomněli lidé v Klatovech, kde Konfederace politických vězňů společně s městem Klatovy uspořádaly akt v Hostašových sadech u památníku Smutné paní.

Pietní akt u památníku Smutná paní v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Dnes jsme si v Klatovech ve výroční den zavraždění Milady Horákové připomněli nejen ji, ale i osudy všech politických vězňů 50., 60. a dalších let. Byly to stovky lidí, kteří byli popravení, statisíce lidí byly vězněny a perzekuovány. Je to doba, do které bychom se bezpochyby nechtěli vrátit. Je smutné, že ještě dnes většinová společnost není zcela jednotná v náhledu na tuto část historie České republiky. Je proto dobré si neustále připomínat osudy lidí, jako byla Milada Horáková, jako je v Klatovech František Wiendl, kteří i v nejtěžších dobách komunistické perzekuce neztratili lidské srdce a lidské kvality. To je myslím to, co by nás mělo posunovat do budoucnosti, a my se bezpochyby do budoucnosti, která bude svobodná a dobrá pro naše děti, posunout chceme,“ řekl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Během setkání historik Lukáš Kopecký připomněl také příběh dalšího z Klatovanů, Karla Kopeckého. „Komunisté připravili celou řadu menších procesů v regionech. Jedním z nich, kde se vyrovnávali se svou bývalou politickou konkurencí, především se sociálními demokraty, byly Klatovy. Zde to nejvíce odnesl někdejší předseda národního výboru čili starosta Klatov Karel Kopecký, který zde byl všeobecně známý. Dlouhou dobu byl na manažerských pozicích podniku Singer, později Kozak Klatovy. Po roce 1950 byl odsouzen na dlouhá léta do kriminálu, byl propuštěn až s koncem 50. let. Strávil dlouhý čas na uranu v Příbrami, odkud si přinesl podlomené zdraví. Předtím než ho sebrala Státní bezpečnost, pomáhal lidem přes hranice na Šumavě. Lidé u něj v Klatovech přespávali, on jim pak pomáhal pomocí vlaku a různých převaděčů přes šumavské kopce. Letos na jaře byl oceněn Ministerstvem obrany jako účastník třetího odboje. Může tak být považován za skutečného protikomunistického odbojáře. Můžeme být pyšní na to, že člověk, který se zasloužil o rozvoj Klatov a rozvoj firmy Singer, může být považován za takto ceněného a statečného člověka,“ popsal Kopecký.

U památníku Smutná paní nechyběl ani František Wiendl, který letos oslaví již sto let. „Jsem rád, že tradice, která začínala před třiceti lety, se udržela do dnešních dnů, a mám takové skromné přání, aby pokračovala. Bohužel se nás sešlo trochu málo, bývala návštěvnost větší, ale to přináší doba. Děkuji všem, kteří přišli,“ řekl Wiendl.

Třicáté výročí má nejen setkání v Klatovech, ale také socha Olbrama Zoubka Smutná paní.