Vše začalo položením věnců na Zhůří, poté na památných místech v Klatovech - u radnice, na hřbitově, na letišti, Pod Valy a na hřbitově v Lubech.

"Pátý květen 1945 dělí od dnešního již téměř osm desítek let, přesto nic z odkazu toho dne nemůže a nesmí být zapomenuto. My si tento den připomínáme pravidelně, dokonce ještě i s některými pamětníky oněch událostí, kteří se podíleli na osvobození Klatov. Kteří si také ještě dobře pamatují tu pohnutou historii šumavského Zhůří, kde naprosto nesmyslně v posledních hodinách války vyhaslo deset životů amerických bojovníků, kteří prošli Evropou od Normandie až k nám," řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Dle jeho slov si neumí představit, jaký výbuch euforie a radosti musel 5. května 1945 v lidem v Klatovech propuknout poté, co téměř skončil nejhrůznější válečný konflikt v našich dějinách. "Miliony obětí, stamiliony lidí ve strachu. Nic z toho si dnes neumíme představit. Já si myslím, že to je ten největší odkaz oněch dní. Díky nim žijeme svobodně, ale měli bychom vědět, že to vše bylo vykoupeno krví a utrpením. To je ten největší odkaz, který by nám měl zůstat v paměti," dodal starosta.