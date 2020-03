Jde o fotbalgolf, o kterém už se začalo prvně ve městě mluvit před zhruba čtyřmi lety. Na okraji Klatov pro něj vzniká fotbalpark.

„Pokud se nám podaří vše dotáhnout, tak bychom měli na jaře či začátkem léta otvírat. Hlavní princip fotbalgolfu je po vzoru golfu, kde je nutné dostat míč do jamek, ale zde pomocí nohou. Máme certifikované hřiště s osmnácti jamkami, kdy vzdálenost mezi jamkou a odkopištěm je od 40 do 137 metrů. Kope se přes překážky do jamek v průměru 60 cm,“ představil novinku Michal Frous, který na projektu pracuje společně s Petrem Pelnářem a Tomášem Neumannem.

V České republice je devět takových hřišť a nyní budou mít možnost si zahrát lidé i v Klatovech. „Na myšlenku, přivést tento sport k nám nás přivedla kolegovo manželka, která zhlédla reportáž o fotbalgolfu v televizi. Byli jsme s kolegou vždy akční, pořádali jsme různé turnaje a chtěli jsme udělat něco nového. Do nedávna jsem aktivně hrál fotbal. Když jsme začali jezdit hrát fotbalgolf, tak se nám to velmi zalíbilo. Je určený pro všechny, pro děti, tatínky, dědečky, ale i ženy. Jsme moc rádi za podporu města, protože bez ní bychom to nedokázali udělat,“ sdělil Frous, který dodal i to, že chtějí založit i soutěžní tým, který by reprezentoval Klatovy.

Šanci ale budou mít i týmy, které se budou moci utkat jen v Klatovech mezi sebou. Plánují totiž udělat i místní soutěž.

Nové fotbalgolfové hřiště bude za kolbištěm při výjezdu z Klatov. Nepůjde o oplocený areál, i nadále bude přístupný pro lidi, kteří se tam chodí procházet, ale zvolit jinou trasu by měli řidiči čtyřkolek, kteří ničí jamky neustálým ježděním přes ně.

Jak příprava pokračuje můžete sledovat na webových stránkách Fotbalparku Klatovy nebo na sociálních sítích.