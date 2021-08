Před klatovskou radnicí si v pátek odpoledne připomněli lidé oběti sovětské okupace v srpnu 1968.

Pietní akt k uctění památky obětem okupace v srpnu 1968 v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

Pietní akt pořádala jako tradičně Konfederace politických vězňů společně s městem Klatovy. „Den 21. srpen a noc, která mu předcházela, mnoha pamětníkům oněch dnů dodnes připomíná obrovskou hrůzu, strach a obavy, co bude dál. Myslím si, že ještě ono osudné ráno ani netušili, že dalších dvacet let stávající režim, který tu byl předtím, bude pokračovat v té podobě, jaké byl,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr a připojil i jedno přání: „Moc bych si přál, abychom každým drobným apelem vzali rozum do hrsti a vážili jsme si toho, jaký život dnes můžeme žít, byť není vždy veselý. Ostatně i v životech každého z nás jsou dny, kdy se usmíváme a kdy je nám smutno. Přál bych si, aby těch veselých dní a důvodů úsměvu jsme měli co nejvíce.“