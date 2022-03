Začaly již práce v Domažlické ulici, kde potrvají dle plánů do poloviny července. Tam bude hlavní změna na křižovatce, která se stane světelnou. Obnovy se rovněž dočká průtah Štěpánovicemi. „Obě akce se kvůli dodavatelským problémům se zajištěním materiálů přesunuly z roku minulého do letošního. Díky dobré spolupráci s ŘSD, dodavatelem akce, ale i dalšími partnery se nakonec podařilo projekt Domažlické ulice naplánovat tak, že proběhne od března do poloviny července. Pro město půjde o celkový výdaj 27 milionů Kč, průtah Štěpánovicemi nás vyjde na necelých 11 milionů,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Opravovat silnice, chodníky, veřejné osvětlení se bude i na dalších místech. Ukončené je již výběrové řízení na opravy v oblasti ulic Revoluční, U Pazderny a části nábřeží Kpt. Nálepky. Vypsané je výběrové řízení na komunikaci v Masarykově ulici - od ulice Koldinovy po Wolkerovu. „V návaznosti na dokončení rekonstrukce Domažlické ulice bychom chtěli udělat i opravy Tolstého ulice. Předmětem rekonstrukcí budou i železniční přejezdy ve Voříškově ulici, kdy město upraví navazující křižovatku Voříškova-Čechova, a u mlékárny a za Švehlovými kasárnami. Rekonstrukce přejezdů provede Správa železnic a my jsme rádi, že k nim dochází, protože občané již nějakou dobu po jejich lepším zabezpečení volali,“ sdělil Chroust, který předpokládá, že do oprav komunikací půjde letos 40 milionů Kč, k čemuž je nutné připočíst dalších více než 20 milionů Kč na opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v těchto komunikacích.

V plánu je také rekonstrukce mostu „u pošty“ a prověřují se i možnosti výstavby cyklostezek (Štěpánovice – průmyslová zóna, Čínov, Sobětice atd.) ještě letos.

Pokračovat bude také obnova sídliště Podhůrčí, kde se počítá s další etapou za cca 12 milionů Kč. Půjde o vnitroblok ulic Nádražní-Hlávkova-Cibulkova- Podhůrecká.

Nová hřiště

Dalších možností vyžití se dočkají sportovci. Stavět se bude pumptracková dráha a boulderové hřiště. Pumptrack vznikne v lokalitě, kde se BMX dráha a skatepark, boulderová stěna při cyklostezce směr Luby. Ceny obou projektů jsou 3 až 3,6 milionu Kč. Ale dojde konečně také na dopravní hřiště v Mercandinových sadech, po kterém rodiče dětí dlouho volali. „Povrchy tam vybudovány jsou, zázemí bychom získali v areálu Technických služeb, je třeba nyní projekt dotáhnout,“ poznamenal Chroust.

Byty a nová expozice

Dostat by se letos mohlo také na bývalou vojenskou ubytovnu Na Bělidle, kde je již vypsané výběrové řízení na přeměnu na malometrážní byty. „Mělo by jich být vytvořeno 36. Pracujeme s variantou pečovatelských bytů i bytů nájemních. V současné nejisté době, kdy se inflace vymkla národní bance, doufejme dočasně, z rukou, netrpělivě čekáme na reálné nabídkové ceny této stavby. Případná stavba by započala na podzim letošního roku a trvala by zhruba jeden rok,“ řekl místostarosta.

Nezapomíná se ani na kulturu. V září bude veřejnosti představena expozice vojenství v refektáři jezuitské koleje (4,5 milionu Kč). Těšit se mohou zejména milovníci vojenské historie, protože expozice připomene právě armádu a nejrůznější její složky, které byly v bývalé jezuitské koleji od konce 18. století až do roku 1992. Expozice bude zpestřením klatovské kulturní a turistické nabídky.

Vynechány nebudou ani integrované obce. V Točníku se počítá s rekonstrukcí střechy kulturního domu (více než 3 miliony Kč). Vodovodní přivaděč Točník - Otín by měl záhy vyřešit problémy s množstvím a kvalitou vody v Otíně. Napojí se na něj i Předslav, která na něj přispívá ze svého rozpočtu. Zde se předpokládají výdaje cca 12 milionů Kč. „Přestože jde o investici, jejíž návratnost není dána ekonomickými parametry, významně přispěje k rozvoji integrované obce a zlepší kvalitu života občanů,“ dodal Chroust.