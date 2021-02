Nejde o ale o žádný „Mekáč“, jak si někteří přáli. „Na místě bývalé mlékárny budou dle informací kanceláře a rezidenční bydlení. Naproti bývalému hotelu Garni budou vybudovány dva bytové domy a v prostoru u kolejí za finančním úřadem je rovněž dům, kde bude zázemí firmy a byty. Ve všech případech jde o soukromé investory,“ řekl Deníku starosta.

Co se týče bytových domů ve Voříškově ulici, tak půjde o jeden dům o půdorysu nepravidelného kříže se čtyřmi nadzemními podlažími a 12 bytovými jednotkami a druhý bude obdélníkového půdorysu s 21 bytovými jednotkami.

Současně budou v místě vybudovány chodníky, parkovací místa a komunikace. Tato stavba by měla být hotova do 30. dubna 2022.

Naopak stavebního ruchu se jen tak nedočkáme u Sobětic. Tam pozemky stále leží ladem. Jsou tam připraveny parcely pro výstavbu rodinných domů, ale nic se tam neděje. „Jsou to pozemky několika vlastníků, kteří s nimi do vyřešení jejich vzájemných vlastnických vztahů nemohou nakládat. Osobně mne to mrzí, protože tento prostor by mohl být postupně kultivován a byl by další nabídkou pro výstavbu rodinných domů,“ okomentoval stav starosta. V roce 2011 tam byla kompletně udělán vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plyn a rozvody. Vystavena byla i část komunikace.