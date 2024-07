„Program bude řešit problematiku nalezených, případně zděděných koček na území města i vzhledem k tomu, že město nedisponuje útulkem pro kočky. Proto by chtělo podpořit vznik vytvoření sítě dočasných pečovatelů, kteří by tvořili mezistupeň pro následnou trvalou adopci zvířete. V případě nálezu kočky projde zvíře základní veterinární péčí, očkováním a bude připraveno na převzetí do dočasné péče, případně k adopci. Základní veterinární péče a kastrace bude hrazena městem. Zvíře bude očipováno a předáno do péče dočasného pečovatele, na dočasnou péči bude město taktéž přispívat," uvedl místostarosta Klatov Pavel Strolený.

Pro vytvoření dočasné sítě budou potřeba dobrovolníci, kteří se o nalezená zvířata postarají do doby, než se najde původní majitel nebo si je nový majitel adoptuje. Případní zájemci o dočasnou péči, nebo o adopci kočky, se mohou hlásit na Odboru životního prostředí města mailem nebo telefonicky. „Nález zvířete prosím hlaste Městské policii, která zajistí prvotní zaevidování koček a případné ošetření u veterinárního lékaře. Fotografie a popis nalezených koček budou zveřejňovány na webových stránkách města a na sociálních sítích," dodal Strolený.