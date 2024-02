Letní koupaliště Lázně v Klatovech navštěvují v sezoně tisíce lidí, proto město postupně modernizuje jednotlivé bazény. Na podzim letošního roku by měla začít rekonstrukce bazénu s hloubkou dva metry. „Dětský a prostřední bazén s hloubkou 1,6 m jsou již včetně technologií hotové, nyní se pustíme do posledního. Počítáme s tím, že bude nachystaný na letní sezonu na příští rok," řekl místostarosta Václav Chroust.

Počítá se s opravou bazénového tělesa, kdy bude instalována bazénová fólie a opraví se i zpevněné plochy. Náklady vyjdou na 25 milionů korun.

V dalších letech by se práce měly přesunout také do krytého bazénu. „Dělali jsme wellness část, dětský bazén a nyní je po letech nutné se vrátit a dodělat plavecký bazén, a to včetně technologií, systému řízení, stavebních částí, nabízí se využít i fotovoltaické elektrárny. Počítáme, že by se akce dělala v letech 2025, 2026 s tím, že bude nutné na určitou dobu bazén odstavit. Chtěli bychom to udělat tak, aby to zase na nějakou delší dobu vydrželo bez větších zásahů. Nyní chystáme projektovou dokumentaci," sdělil plány Chroust.

Co se týká investic v rámci sportovních zařízení, tak se v letošním roce chystá také rekonstrukce ubytovny na zimním stadionu, která dosud sloužila jako ubytování pro dělníky a podobně. Mnohdy se stávala předmětem kritiky, to chce ale město změnit. „My bychom chtěli, aby byl prostor uklizen, vyčištěn, zrekonstruován, nově vybaven. Tak aby se tam mohli ubytovávat účastníci sportovních či kulturních akcí, které se v Klatovech konají," uvedl místostarosta. Zde jsou náklady vyčísleny v rámci rozpočtu na 11,5 milionu korun.