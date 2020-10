Nemocnice Plzeňského kraje reagují na další nárůst počtu testovaných osob na onemocnění covid-19 a od pondělí 2. listopadu rozšiřují provoz odběrového místa v Klatovech. Cílem je snížit čekací lhůty na termín testu, které byly v poslední době jeden až čtyři dny.

Odběry v sobotu v Klatovské nemocnici. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„V Klatovské nemocnici bylo dosud odběrové místo v provozu každý pracovní den od 7 do 11 hodin. To zůstane, ale od příštího týdne bude nově navíc každé pondělí a čtvrtek k dispozici ještě od 12 do 15 hodin," říká mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.