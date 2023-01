Akce začala koncertem zpěvačky Anny Marie Tiché se skupinou Bandjeez. A i když někteří kritizovali, že v dnešní době je koncert a ohňostroj vyhazováním peněz, nenechaly si tuto podívanou ujít davy lidí, které zaplnily náměstí. A že se bylo na co dívat. "Řekla bych, že je ohňostroj hezčí a hezčí. Byl nádherný. Je sice pravda, že to není za korunu, ale k začátkům roku to v Klatovech patří, musíme se přece i v téhle době scházet a bavit se. Ohňostroje jsou zde tradicí," řekla Klatovanka Simona Vítovcová.