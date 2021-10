/FOTO, VIDEO/ Vznik Československa si připomněli ve čtvrtek i v Klatovech.

Oslavy 28. října v Klatovech. | Video: Deník/Daniela Loudová

"Den 28. října patří mezi dny, na které bychom neměli zapomínat, patří mezi naše nejvýznamnější historické milníky. Ostatně vznik samostatné státnosti je něčím, co by si měl každý stát, každý národ velmi hýčkat. Já jsem rád, že řada lidí si našla chvíli a dnes ráno přišla právě sem, do sadů Pod Valy, abychom si tento významný den připomněli," řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.