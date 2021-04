Rok protiepidemických opatření, plný neobvyklých událostí, rok, jehož hlavními hrdiny jsou i zdravotníci. I tak vidí uplynulých dvanáct měsíců klatovské pracoviště Dobrovolnického centra ADRA, které chce proto zdravotníkům veřejně 1. dubna poděkovat a zvolilo k tomu neobvyklou formu.

Parkovací dům v Klatovech rozzáří projekce. | Foto: ADRA Klatovy

První dubnový den bude od 20 hodin promítat děkovný vzkaz na parkovací dům Klatovské nemocnice. ,,Nemocnice a její covidová lůžka jsou od podzimu prakticky pořád zaplněná, a i když to v posledních dnech vypadá na zlepšení, tak vyhráno zdaleka ještě není. Sestřičky, lékaři i záchranáři už toho mají v uvozovkách plné kecky. A to nejmenší, co můžeme udělat, je, že jim poděkujeme a dáme tak najevo, že o jejich práci víme a vážíme si jí,“ říká dobrovolník klatovské Adry Roman Schavel, který přišel s nápadem promítnout vzkaz pro zdravotníky přímo na nemocnici. Jako provozovatel autokina má potřebnou techniku a důvod: „Několik podobných akcí se už v zemi konalo. A protože v poslední době bylo Klatovsko jedním z nejpostiženějších regionů, napadlo mě, že by se mohla podobná akce uspořádat i tady.“