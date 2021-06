Kvůli pondělnímu rozvolňování se kromě vnitřních prostor restaurací otevřou také bazény a wellness. V Klatovech tomu tak bude až v úterý kvůli vodě.

Klatovský krytý bazén po modernizaci. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Pokud bude příznivé počasí, mohlo by se v Klatovech v pondělí otevřít venkovních letních lázní. Platit tam ale budou daná pravidla. "Vstup do areálu bude možný při dodržení platných protiepidemických opatření a při předložení bezinfekčnosti u vstupu, vyjma dětí do 6 let, vyplývající z vládních opatření opravňující ke vstupu na koupaliště. Návštěvníci budou muset předložit negativní test na koronavirus, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikát o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech," uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.