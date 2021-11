Klatované mají další tři místa, kam mohou chodit na kupovat. Obchodní centrum Škodovka v Domažlické ulici se rozšířilo do poslední části naproti naposledy vybudovanému KFC. Lidé si původně mysleli, že tam bude pobočka dalšího občerstvení, tentokrát McDonald´s, ale není tomu tak.

Nové obchody v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Už nyní vidí, že jeden obchod je s potřebami pro jejich mazlíčky a druhý s různým sortimentem do domácnosti. Někteří lidé odsuzují, že se obchody zazdilo celé obchodní centrum. "Nelíbí se mi, že jsou obchody takhle u vjezdu, uzavřelo se tím centrum a ten vjezd a výjezd, to bude karambolů, už to vidím. Měla tady zůstat travnatá plocha jako předtím, takhle je to hrozné," řekl Klatovan Milan Babka.