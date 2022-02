Naposledy se bude v kulturním domě očkovat v pátek 25. února, kdy mohou přijít od 9 do 12 hodin i zájemci bez registrace. Od března se bude očkovat už pouze v nemocnici, a to v dřívější dětské neurologické ambulanci. Vstup je vedlejším zadním vchodem do monobloku v podloubí proti vjezdu do parkovacího domu, čili z druhé strany oproti vchodu do lékárny.