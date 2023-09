V Klatovech dorazilo první školní den do 11 tříd 260 prvňáčků

V pondělí slavnostně začal školní rok 2023/24 a do čtyř klatovských základních škol dorazilo 260 prvňáčků. Rozděleni byli celkem do 11 tříd, kde je přivítali zástupci města - na Masarykově základní škole starosta Rudolf Salvetr, na základní škole v Tolstého ulici místostarosta Václav Chroust, na ZŠ Plánická Klatovy místostarosta Martin Kříž a místostarosta Pavel Strolený vyrazil do školy v Čapkově ulici.

