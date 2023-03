Použitý jedlý olej je běžným odpadem v domácnostech i v restauracích a jeho nesprávné nakládání může způsobit závažné problémy s životním prostředím. Neměl by být vyléván do odpadních vod nebo do země, protože může způsobit znečištění okolního prostředí nebo ucpání kanalizačních sítí. Mnoho měst a obcí proto poskytuje kontejnery na sběr použitého rostlinného oleje, které se poté recyklují na výrobu biopaliv nebo jiných produktů. Nyní se k těmto městům přidávají i Klatovy.

Nádoby jsou šedé barvy a jsou viditelně označeny, je na nich i „návod“, jak a v jakých obalech olej odevzdávat. "Nádoba je uzamčena a olej se do ní vhazuje z boku v pevně uzavřených PET lahvích. V žádném případě není možné používat skleněné lahve nebo originální lahve od oleje, které se uzavírají pouze přimáčknutým víčkem," upozornil Strolený.

Obsluha nádob bude prováděna pravidelně po jejich naplnění, ručním vybráním vhozených lahví. I proto budou instalovány kontejnery s bočním vhozem.