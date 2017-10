FOTO: V Klatovech a v Sušici ocenili dárce krve

Klatovsko - Dárci krve a plazmy dávají ze sebe to nejcennější a za to byli v úterý v Sušici a ve středu v Klatovech oceněni plaketami a zlatými kříži.

„Pořádali jsme ocenění bezpříspěvkových dárců krve za deset, dvacet a čtyřicet odběrů plaketou doktora Jana Janského a za osmdesát odběrů zlatým křížem třetího stupně. Máme radost, že se zvedá počet dárců. Oproti loňskému roku, kdy jsme zvali okolo 140 dárců, letos je jich bylo celkově 197,“ řekl ředitel Českého červeného kříže v Klatovech Jiří Böhm.

I když se počet dárců zvedá, stále by uvítali i příchod mladší generace, čili prvodárce. „Chodí na odběry i mladší, ale spíš stále převládají stálí, kteří darují již několik let. Rádi přivítáme nováčky, protože dárců není nikdy dost a krev je potřeba pořád,“ vyzval Böhm. V Sušici si převzalo svá ocenění 29 dárců, 6 jich nyní má zlatý kříž, 5 zlatou plaketu, 6 stříbrnou plaketu a 12 bronzovou plaketu. V Klatovech se dostavilo 80 dárců, 11 jich dostalo zlatý kříž, 14 zlatou plaketu, 19 stříbrnou plaketu a 36 bronzovou plaketu. Zbývající dárci, kteří si nevyzvedli plakety na slavnostním předávání, mají možnost si je do 16. listopadu vyzvednout po telefonické domluvě na Oblastním spolku ČČK Klatovy.