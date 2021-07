Seznámit se s nasvícenými interiéry a detaily vybraných prostor se mohou zájemci v pátek 30. a v sobotu 31. července v benediktinském klášteře Kladruby, cisterciáckém klášteře Plasy a v klášteře premonstrátů v Teplé při speciálních prohlídkách nesoucích název Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám.

V kladrubském klášteře se chystá Monastýrování. | Foto: Ludvík Šimo, Monika Šavlová

Tyto prohlídky se neuskutečňují klasicky s průvodcem. Ten poutníky seznámí pouze při vstupu do klášterních prostor s požadovanými úkoly, které musí návštěvníci splnit, vysvětlí jim, jak mají postupovat a rozdá speciální kartičky s tajenkou. Je na každém, jak se s úkolem popere, zda najde všechna stanoviště, aby získal potřebná písmenka do tajenky a za odměnu pak dostal speciální odznak, který bude sloužit zároveň jako vstupenka do dalšího ze tří zúčastněných historických míst.