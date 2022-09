Program začne v pátek 9. září v 16 hodin vernisáží výstavy Zlatá cesta - Bavorská solná stezka do Čech a její výzkum. Tu připravilo Prachatické a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. K vidění v galerii na radnici bude např. ojedinělý nález z 15. století na solné stezce, lovecký tesák a další archeologické nálezy. V 18 hodin se uskuteční oživená prohlídka města, která je zaměřena hlavně na radnici a jeden z purkmistrů účastníky zavede i na místa kam se běžný návštěvník nedostane, např. do radniční černé kuchyně.

V sobotu 10. září program začne tradičním průvodem města ve 12.30 hodin. Poté budou oslavy na podiu u muzea slavnostně zahájeny za přítomnosti císaře Maxmiliána II, který starostce stejně jako před 450 lety předá pečeť a nový znak. Z rukou starostky pak převezme ocenění osobnost Kašperských Hor za rok 2022. "Hudební vystoupení rozjedou bubeníci Tambour z Nepomuka. V rámci programu se pak můžete těšit na kejklíře Papucha, renesanční hudbu Klíč, šermdivadlo Clatonia, renesanční hudbu Gothien a cirkus Berto. Ve 14 hodin na dvorku radnice vystoupí domácí hudebníci ZUŠ Kašperské Hory s renesanční hudbou a v 18.30 hodin před podiem se představí kašperskohorská taneční skupina TS Power. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Šindelář a jeho band, které ve 21 hodin vystřídá akrobatická skupina Aventyr a její fireshow. Večerní rockový závěr připraví v rámci slavností českobudějovická skupina Denyho parťáci," nalákala vedoucí Městského kulturního a informačního střediska Martina Hamáková.

V pátek a v sobotu se uskuteční také večerní prohlídky kostela sv. Mikuláše vždy od 20 hodin. Sobotní program na náměstí doplní řemeslný jarmark, ukázky starých řemesel a děti se budou moci zatočit na historickém kolotoči nebo si budou moci vyzkoušet středověkou střelnici. V neděli 11. září se v rámci oslav můžete zúčastnit komentované procházky Cestou zlatokopů. Sraz s průvodcem bude v 9 hodin před radnicí a těšit se můžete nejen na řadu zajímavých informací, ale také na rýžování zlata.

Pouť ve Strážově

O víkendu se můžete vydat také do Strážova, kde bude podzimní pouť po několikaletých omezeních z důvodu opravy radnice obohacena nebývalým množstvím doprovodných akcí. Tradičně bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech dětí. Rodiče se budou moci občerstvit v pivní zahradě s nabídkou českých i bavorských piv.

"Po celý víkend bude otevřena radnice, kde proběhla celková rekonstrukce tohoto historického objektu. V průjezdu budou k vidění panely s fotografiemi dokumentujícími téměř čtyřletou stavební rekonstrukci. Přístupná bude zasedací a obřadní místnost s výstavami. Na strážovské radnici bude v průběhu pouťového víkendu premiérově otevřena nová expozice krajkářství doplněná o výstavu paličkovaných prací Marie Podstatné. Prostory můžete navštívit v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod," pozval starosta Josef Rousek.

Město Strážov a Římskokatolická farnost Nýrsko srdečně zvou na výstavu „Karol Wojtyła, Narození“. Výstava, která představuje nejdůležitější okamžiky v životě papeže – sv. Jana Pavla II., byla vytvořena v roce 2020 v souvislosti s oslavami stého výročí jeho narození. Účast na slavnostní vernisáži této výstavy přislíbil Konzul Polské republiky v Praze Artur Łukiańczuk. Výstavu, kde bude mimo jiné k vidění vzácný relikviář s kapkou krve sv. Jana Pavla II., můžete navštívit v přízemí strážovské radnice v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod.

Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny a květin, která se letos uskuteční v prostorách bývalé spořitelny v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva ve školním dvoře za obecnou školou, a to v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 14.00 hod. Připravena je bohatá tombola o zajímavé ceny.

Na kurtech u sokolovny pořádá v sobotu od 8.30 hodin TJ Sokol Strážov tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open, kde bude k ochutnání burčák a moravská vína s možností jejich koupě. Od 17.00 hod. pak u sokolovny vystoupí oblíbená country kapela.

V neděli od 13 do 16 hodin bude na náměstí vyhrávat kapela Horalka. Od 15 hodin se uskuteční vyhlášení výsledků prázdninových dětských soutěží a vylosování výherců.

Fandit můžete přijít také na fotbalová utkání na hřišti SK Kovodružstva Strážov.