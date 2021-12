„Čekaly jsme na to dva roky, ale stálo to za to. Jsem na kapličku velmi pyšná. Dostali jsme na restaurátorské práce dotaci od Plzeňského kraje. Jelikož se ale zjistilo, že je to památkově chráněno, což jsme vůbec nevěděli, tak se musely práce rozdělit do dvou etap. Spodní část vnitřku nám mohla opravit stavební firma, horní jsme byli povinní podle odboru kultury zrestaurovat,“ uvedla starostka Jana Křížová.

Problém byl ale sehnat restaurátora na tak malou věc. Nakonec se to ale podařilo a v obci jsou nadšení. „Když sem přijela paní doktorka z památkového ústavu Ludmila Drncová a začala odhalovat malby, tak jsme si mysleli, že půjde o lidovou tvořivost, ale nakonec se z toho vyloupla nádherná věc,“ pochvalovala si starostka.

Obec přišla o dvě třetiny lesů. Nechceme žít na holinách, říká starostka

Díky tomu, že restaurátoři již opravovali jednu kapličku ve Střelskohoštické lhotě, tak poznali rukopis malíře, který byl totožný s malbami v Mlýnském Struhadle. Měli tak podklady k tomu, co v tamní kapličce chybělo a domalovali to podle toho. „Datováno je to kolem roku 1850, 1860. Největší záhadou bylo objevení zazděné niky, na což byl použit materiál, který se používal až v 60., 70. letech minulého století. Nikdo si to tady ale nepamatuje, že by se zazdívala. Teď je vše odhalené, vymalované a dané do původního stavu. Jsme z toho nadšení, protože je to krásné,“ dodala starostka.