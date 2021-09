Dlouhodobá myšlenka Městské knihovny v Klatovech se podařila a v prostorách jezuitské koleje se nainstaloval přehledný návod pro snadnější orientaci v budově. „Po dohodě s vedením městského úřadu zahrnuje nejen prostory knihovny, ale i prostory patřící úřadu a městskému ústavu sociálních služeb. Cílem bylo zamezit bloudění po chodbách a mezi patry. Přiznejme si, že současné životní tempo vyžaduje snadné a jasně čitelné sdělení,“ uvedla Jana Tomanová z městské knihovny.

Vstup do budovy i východ z ní je umožněn třemi různými způsoby – z náměstí Míru, z nádvoří koleje a z Balbínovy ulice. Nejrychlejším orientačním bodem pro návštěvníky bude jednoznačně barevné rozlišení. „Oranžová se symbolem podávajících rukou zahrnuje Městský ústav sociálních služeb Klatovy, ředitelství, domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu, evidenci žádostí do domovů a rodinnou poradnu. Modrá barva představuje sekci evidence obyvatel, občanské průkazya cestovní doklady. Zelená s domečkem značí stavební úřad a úřad územního plánování. Po červené, žluté a tmavě modré dojdete do různorodých oddělení městské knihovny. Po fialové se znakem „R“ navštívíte refektář,“ popsala barevné označení Tomanová.