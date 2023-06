Poslední červnový víkend patřil v Janovicích nad Úhlavou oslavám poutě. Připraven byl program pro všechny generace.

Pouť v Janovicích nad Úhlavou. | Video: Daniela Loudová

Děti si užívaly atrakcí jako tradičně v prostoru u fotbalového hřiště. Kulturní program se odehrával v areálu lihovaru, kde byl v neděli také jarmark. Návštěvníci si užili v sobotu i v neděli několik koncertů, kdy jim zahrály kapely No Way, Weget rock, Plavci s Janem Vančurou, The Backwards a pouť uzavírali Pelíškové.

K vidění byla také pohádka a skupiny Mini Dolls Klatovy a Diamond Dance zatančily. Ve staré radnici se lidé měli možnost prohlédnout zahrádkářskou výstavu a také výstavu nazvanou Proměny janovického náměstí.

Zdroj: Daniela Loudová