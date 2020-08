„Jde o úsek silnice první třídy od tratě až na konec obce. Stavba bude trvat do roku 2021. Rozpočet rekonstrukce průtahu dle projektové dokumentace je cca 129 milionů korun,“ sdělil za Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD), které je hlavním investorem, Michal Vydra.

Počítá se s výměnou infrastruktury, ŘSD bude měnit komplet povrchy a město zřídí pět nových přechodových míst a nový široký chodník pro chodce a cyklisty, který bude po levé straně ve směru z Horažďovic. Povede až na novou Lavičkovou cestu. „Moc se na to těšíme, bude to velkým přínosem. Obzvláště ta přechodová místa budou plus, nyní se tam přechází kdekoliv. Přechodová místa jsou i se středovými ostrůvky, což také řidiče zbrzdí, a silnice bude bezpečnější,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman.

Během prací se nepočítá s úplnou uzavírkou komunikace. Opravovat se bude po pruzích. Objízdná trasa povede přes Lavičkovou cestu na Předměstí, cesta pro řidiče na Klatovy bude svedena zpět do centra a pro řidiče směřující na Plzeň povede přes Palackého ulici, kde budou určité úpravy provozu. „Následně se budou dělat i opravy objízdných tras, což nám také pomůže. Součástí prací bude i vybudování nového připojení silnice u bývalého areálu stavebního podniku,“ sdělil Forman.

S omezeními se setkáte také v Sušici, kde se rovněž opravuje průtah městem. Tam jde ale o úplnou uzavírku ulice T. G. Masaryka. Zde se počítá s pracemi do prosince. Ulice bude po rekonstrukci vypadat jako nábřeží Karla Houry či Volšovská ulice. Nejdůležitější úpravou bude sjednocení základní šířky ulice na sedm metrů. Výrazné úpravy se dočkají místa pro přecházení pro chodce, která nejsou nyní optimálně řešena z pohledu umístění a bezpečnosti. Nejviditelnější změnou bude nový přechod pro chodce před hotelem Svatobor. Nové podoby se dočkají i chodníky, které budou nově dlážděny žulovou mozaikou. Před sokolovnou bude nástupní rozšířená plocha ze žulových desek. Počítá se i s parkovacími místy, novým moderním veřejným osvětlením, které bude provozně úsporné, a novou technickou infrastrukturou. Zastávka BUS u pekařství Rendl bude vybavena novým přístřeškem.

V současné době v části od kruhového objezdu už začínají pracovníci dláždit chodníky a parkovací místa.

Opravy jsou v plném proudu také v Železné Rudě, kde je již od června kyvadlový provoz. I tam se dělají úpravy kvůli zvýšení bezpečnosti. Kromě opravené silnice se dočkají také chodníků a nového osvětlení.