V Horažďovicích se pustí do plynofikace zámku, opravy brány i výstavby hřiště

Mnoho investic mají v letošním roce v plánu v Horažďovicích. Peníze půjdou do zámku, do komunikací, do sportu i památky.

Červená brána v Horažďovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Velkou akcí za zhruba 18 milionů korun bude plynofikace kotelny zámku, která bude zahájena v únoru či březnu. „V zámku je starý uhelný kotel, možná z roku 1950, takže se bude měnit za plynový a kompletně se provede rekonstrukce topení v části, kde je knihovna a býval dům dětí a mládeže,“ uvedl starosta města Michael Forman. Dokončovat se bude bude také základní technická vybavenost, čili infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků v lokalitě pod Loretou. Počítá se také s opravou Palackého ulice, po které vedla objízdná trasa kvůli rekonstrukci Strakonické ulice. „Tam budeme dělat přídlažbu, budou se opravovat parkovací místa, doplňovat přechody a povrch bude měnit Ředitelství silnic a dálnic. Dále počítáme s třetí a čtvrtou etapou obnovy sídliště Šumavská. Takže se práce sejdou v této lokalitě v jeden rok,“ poznamenal starosta. Voják z Horažďovic se podílí na modernizaci techniky. Otec by na něj byl hrdý Myslí na sportovce Nového zázemí se dočkají také ti, kteří si ve volném čase rádi zasportují. „Počítáme s revitalizací sportovního areálu u ZŠ Blatenská, kde uděláme nové hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhou, a vedle bude ještě malé multifunkční hřiště. Dopoledne bude areál sloužit potřebám školy a odpoledne bude určen pro veřejnost,“ sdělil Forman. Na Lipkách se v minulém roce vybudovalo nové tréninkové hřiště a na jaře se definitivně ještě doladí povrch. Na další části úprav areálu se ještě kreslí projektová dokumentace pro stavební povolení. „Počítáme, že se tam bude zase dělat až příští rok, i když bychom to rádi měli co nejdříve hotové. Jde o jednu z lokalit, která nás trápí, protože to je jedno z nejnavštěvovanějších míst města a lidé už se také těší až tam bude plánovaná promenáda kolem řeky a další úpravy,“ okomentoval starosta. Turisty v Železné Rudě nově vítá vycpaný rys Rico Červená brána Letos by se ale měla nové podoby dočkat také Červená brána, kterou se prochází na tamní náměstí. „Ještě ji nemáme vysoutěženou, ale chceme udělat rekonstrukci, protože je střecha v havarijním stavu. Chceme to udělat dřív, než bychom pak museli řešit i rozsáhlé poškození krovu a podobně. Počítáme zároveň s novou fasádou, restaurováním prvků, které jsou na bráně, čili znak a sousoší, u kterého uvidíme, v jaké bude stavu. V rámci prací bychom rádi opravili i domeček vedle, aby ladil s věží, nepůjde o žádnou velkou rekonstrukci. Náklady počítáme okolo čtyř milionů korun,“ dodal starosta.

