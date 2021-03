Výstavba je naplánována na okraji města ve směru na Klatovy, kde se nachází Benzina a stavebniny Pro Doma.

„Na zastupitelstvu jsme schvalovali smlouvu o spolufinancování. Podmínkou k výstavbě je vybudování chodníku, protože tam žádný není a my jako město jsme neměli v plánu ho tam v nejbližší budoucnosti dělat. Takže se na něm budeme podílet. Kanalizační řad vybuduje developer, my přípojky k nemovitostem, přeložku vodovodního potrubí, která je tam starší, budeme dělat také my. Ostatní inženýrské sítě půjdou půl na půl za námi a investorem. Chodník jde celý za developerem a město dělá sjezdy k nemovitostem,“ uvedl starosta Horažďovic Michael Forman.

Podle dostupných informací půjde o hypermarket, u kterého by měly být tři až čtyři menší obchody, jež budou mít vlastní vchod. „Jde o soukromou investici, která je v souladu s územním plánem. Pokud se konkurence zvýší, budeme rádi. A rovněž je pozitivní, že bude obsloužen konec města, od něhož jsou obchody nyní vzdálenější. Zatím není jisté, který obchod tam bude, protože se měnil developer. Avízo bylo, že by mělo jít o skupinu, jež pracuje pro Billu, ale jistě to nevíme,“ dodal starosta. Chybět nebude ani parkoviště.