Jaké stěžejní investiční akce se konají letos v Horažďovicích?

Pokračuje rekonstrukce Strakonické ulice, čili průtahu městem, která je podle plánu, takže by měla být dle předpokladů dokončena v listopadu letošního roku. Moc se na to těšíme, protože omezení dopravy je dost zásadní pro město i související objížďka. Ulice se zajímavé rýsuje, už je vidět, jak se vše vrství a bude ulice bezpečná pro chodce i řidiče.

Další akcí je rekonstrukce Peškovy ulice, na kterou se čekalo dvacet let a měla by být dokončena v říjnu letošního roku. Jde o místní komunikaci, která dostane moderní vzhled s parkovacími místy.

V září bychom se měli vrhnout na budování infrastruktury – komunikací, osvětlení, kanalizací, vodovodu na rozvojové ploše pro výstavbu rodinných domů. Půjde o dvacet parcel.

Co jste plánujete pro sportovce?

V minulém roce jsme vybudovalo workoutové hřiště, které je součástí sportovního areálu na Lipkách. Dostali jsme územní rozhodnutí na projektovou dokumentaci ohledně rekonstrukce areálu. Nyní se začalo dělat nové tréninkové hřiště za aquaparkem, které bude s umělým osvětlením, umělým zavlažováním a se záchytnými sítěmi okolo hřiště. Nebude mít rozměry na velký fotbal, ale bude stačit mládeži. Musíme to mít hlavně udělané včas, protože pak se plánuje velká rekonstrukce sportovního areálu, kde se v první etapě počítá s přesunem fotbalových kabin a celého hřiště. Proto si nemůžeme pak dovolit, aby děti jezdily trénovat někam jinam. Zápasy už se tak řešit budou muset.

Pracuje se také na zámku a v muzeu…

Došlo k přesunu informačního centra z malé místnosti do velkého vstupu, jak byly marionety. Místo informačního centra jsou vystaveny minerály, nejen alpské ale i místní. Začíná se tak muzeum rozšiřovat, protože zámek opustil domov dětí a mládeže, tak se zvětšují expozice.

V souvislosti s tímto bych rád zmínil, že se v současné době dělá projektová dokumentace na rekonstrukci zámku, která by měla být dokončena zhruba ve stejné době jako projektová dokumentace na rekonstrukci kina na konci roku 2022. Ohledně zámku bychom se měli dozvědět, jak by se měl vyvíjet, co by se tam mohlo dělat. Bude se to určitě vše dělat na etapy.

V minulém roce jsme také dělali obnovu parkánu u zámku a zároveň tam vznikl zajímavý geopark, který si lidé při procházce kolem zámku mohou prohlédnout.

Památkou, kam investujeme, je kostel sv. Jana Křtitele, kde jde o zásadní opravu střechy a jeho částečné statické zajištění. Náklady jsou za zhruba 1,5 milionu korun.

Jak pokračují plány na výstavbu domova pro seniory?

Firma Senecura pracuje na projektové dokumentaci, v zastupitelstvu je odsouhlasena smlouva o právu stavby a nyní jsme čekali, až dojde k rozvolnění, aby mohli přijet zástupci Senecury z Rakouska a podepsat smlouvu. Projektová dokumentace je zhruba v polovině. Předpokládá se, že na konci roku nebo začátkem příštího dostanou stavební povolení a chtěli by zahájit v prvním pololetí 2022 zahájit stavbu, která potrvá 14 měsíců. Už se na to všichni těšíme. Projekt vypadá moc hezky.