Deník na návštěvěZdroj: Deník„Na jaře začala třetí a čtvrtá etapa rekonstrukce sídliště Šumavská, čili severní části města. Tam potrvají práce do září až října. Zároveň se stále buduje rozvojová plocha pro nové rodinné domy pod Loretou, která už se rýsuje. Jde o dvě velké akce dohromady za zhruba padesát milionů korun,“ řekl starosta Michael Forman.

V zámku pokračuje kompletní rekonstrukce kotelny, kdy se přeměňuje starý uhelný kotel na plynový. „Budeme v dnešní době doufat, že se situace s plynem stabilizuje. My bychom ale ani tak neměli jiné řešení, než udělat právě plynový kotel,“ poznamenal starosta.

V současné době už je doděláno tréninkové hřiště pro fotbal za bazénem. Jde o náhradní tréninkové hřiště, které může být využívané i pro zápasy malých fotbalistů či přípravky. Je tam zavlažování, umělé osvětlení, takže bude možné trénovat i za tmy. „Trávník ještě do podzimu zesílí a pak se na něm bude moci hrát. Příští rok bychom se chystali na celý sportovní a rekreační areál Lipky, ale otázka je, zda budou nějaké dotace, bez nich si na to netroufneme. Stejně tak čekáme na dotaci na vybudování sportovního hřiště u ZŠ Blatenská,“ sdělil Forman.

Během června je v plánu také začátek oprav Červené brány, které potrvají do října. Budou se dělat střechy, krovy, fasáda, zrestaurují se i prvky, které jsou na bráně.

„Chceme také opravovat cestu mezi Horažďovicemi-předměstím a Babínem, která je částečně lesní a polní. My jsme již dva úseky lesní cesty dělali pomocí dotací a nyní nás čeká poslední – polní část. Poté by měla cesta sloužit i pro cyklisty. Stejně tak by mělo začít i budování lesní naučné stezky v Horažďovicích-předměstí. Součástí bude 13 informativních stojanů s různými tématy, osvětou, což počítáme, že bude určené především pro děti ze školek a žáky z prvního stupně. Jednu z dalších novinek chystáme již na 2. července, kdy plánujeme otevření expozice masného krámu v Hradební ulici,“ pozval starosta.

Plány do budoucna se budou odvíjet od toho, jak se podaří městu získat dotace. Připravená je například rekonstrukce sokolovny, kde je již stavební povolení, předpokládaný rozpočet je okolo 30 milionů korun. „Stavební povolení také máme na revitalizaci Blatenského sídliště. Připraveny jsou i plány na Nábřežní ulici. Přestavba kina by měla mít stavební povolení na konci roku, tak se uvidí, jak se k tomu postaví nové zastupitelstvo,“ vyjmenoval některé z plánovaných akcí starosta.