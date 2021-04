Náměstí v Horažďovicích můžete nasát velikonoční atmosféru.

Náměstí a okolí v Horažďovicích. | Foto: Jitka Chalupná

Zdobí ho velká jarní brána s kuřaty a u příchodu na náměstí u Červené brány uvidíte několik hnízd s kuřaty. Město připravilo i velikonoční soutěž. „Velikonoční hra se odehraje na Ostrově. Připraveno bude 14 stanovišť s úkoly, a to od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna. Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku Ostrov, kde lidé najdou odpovědní kartičky a tužky. Vyplněné kartičky bude možné vhodit v cíli do schránky,“ uvedla Jitka Chalupná z odboru památkové péče, školství a kultury horažďovické radnice.