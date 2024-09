Dýňové slavnosti u MýdLenky

Kdy: 21. září od 11 do 16 hodin

Kde: Mýdlenka, Bezděkov u Klatov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: U MýdLenky si můžete v sobotu užít dýňové slavnosti. Jejich součástí bude od 11:15 hodin zkouška mýdlenkovských kosmetických radostí na vlastní kůži, ve 12 hodin můžete být mezi prvními, kdo uvidí nové dýňové mýdlo a proniknout i do tajů jeho výroby. Téma dýně bude pokračovat v jednu hodinu odpoledne v kuchyni, kde se dozvíte některé z lahodných receptů, od 14 hodin pak je na řadě příprava podzimní květinové show s dýněmi v hlavní roli a od 15 hodin se můžete podívat, jak vydlabat dýni a vyrobit si tak zahradní světlo.

Zahrádkářská výstava v Klatovech

Kdy: 20. - 22. září

Kde: sál Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy (vchod ze Žižkovy ulice)

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Již 35: ročník zahrádkářské výstavy spojení se 17. ročníkem Zahrady Pošumaví je přichystán na tento víkend v sále Střední školy zemědělské a potravinářské Klatovy. V pátek bude výstava slavnostně zahájena v 10 hodin, v 15 hodin pak proběhne vyhlášení výsledků soutěží, otevřeno je do 17 hodin. V sobotu bude téma dne Den bramboráře, po celý den od 10 do 17 hodin bude k vidění prezentace a k dispozici poradenství firmy Vesa Velhartice, ve 13 hodin vystoupí nejmenší chodská kapela Sedmihorka. V neděli od 11 hodin uslyšíte přednášku na téma starých odrůd třešní, ve 13 hodin vystoupí harmonikářské duo bratrů Strnadových. Výstava končí v 16 hodin.

Zažít Tylák jinak

Kdy: 21. září od 12 hodin

Kde: Tylovo nábřeží v Klatovech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce Zažít město jinak přichází i do Klatov. Sousedská slavnost je založena na sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních obyvatel, v Klatovech se odehraje na Tylově nábřeží v sobotu. Vstup je zdarma a návštěvníky zde čeká živá hudba, dětská zóna, soutěž o nejlepší bábovku, ale také představení hasičů či ohnivá show. Den před akcí bude na stejném místě probíhat akce Ukliďme Česko, kdy si v Lávce můžete vyzvednout pytle a rukavice a pomoci s úklidem.

Za vínem do lihovaru

Kdy: 21. září od 14 hodin

Kde: lihovar u náměstí v Janovicích nad Úhlavou

Za kolik: 100 korun za sklenku

Proč přijít: Užijte si vinařské odpoledne v lihovaru v Janovicích nad Úhlavou, kde si můžete pochutnat na moravských vínech a obdivovat dovednosti chodského souboru Mrákov, cimbálové muziky Lália z Velkých Bílovic, Diamond Dance Klatovy, AG Flek a DJ Václava Maška.

ESAZLESA a Drom ve Falcon Club

Kdy: 21. září od 20 hodin

Kde: Falcon Club Klatovy

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Plzeňsko-chebská emo-hardcore kapela ESAZLESA přiveze do Klatov novou desku, která vychází po šestileté tvůrčí pauze právě toto září. Se zmíněnou kapelou vystoupí ještě post-hardcore skupina Drom z Liberce, která ESAZLESA doprovází na podzimní tour.

Závody minikár v Hodousicích

Kdy: 21. září od 15:30 hodin

Kde: areál na Řáholci, Hodousice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Stejně jako každý rok třetí víkend v září se i tuto sobotu v Houdousicích konají závody minikár. Vozidla vlastní výroby bez pohonu a s minimálně třemi koly budou rozdělena dle věku řidičů do dvou kategorií - dospělí a děti (do 15 let). Prezentace proběhne v 15:30 hodin, start samotného závodu bude v 16 hodin. Vyhlášena bude i nejoriginálnější minikára.

100. výročí otevření Klostermannovy chaty

Kdy: 21. září od 10 do 15 hodin

Kde: Klostermannova chata

Za kolik: symbolické startovné

Proč přijít: V sobotu oslaví 100. výročí od otevření Klostermannova chata na Modravě, která je pojmenována podle známého spisovatele, novináře, učitele a velkého propagátora Šumavy Karla Klostermanna. V rámci oslav se uskuteční pochody s cílem před Klostermannovou chatou v čase mezi 10. až 15. hodinou, délku a trasu si volí každý sám. Na chatě bude ke zhlédnutí zajímavá výstava o Karlu Klostermannovi a historii chaty. Za symbolické startovné účastníci získají pamětní listy, samolepky a pohlednice s připomenutím výročí. Oslava se koná v rámci Roku stoletých chat Klubu českých turistů.