Po čtyřech letech ji tam opět uspořádala obce a dobrovolní hasiči. Zpěvem celé námluvy doprovodily hejenské a horažďovické ženy s tanečním souborem Otavěnky ze Žichovic. O hudbu se postarala kapela Otavanka. O zábavu rozhodně nebyla nouze. Přemlouvání Konopičáka, aby se oženil, provázel velmi častý smích, a nejinak tomu bylo, když si přijel pro svou krásnou nevěstu. Nouze o vtipné hlášky nebyla ale ani u obřadu. Není tak divu, že do tak malé vesničky, jako je Hejná, se v tu chvíli nahrnuly davy lidí. „Je to něco nádherného. Vše je skvěle připravené, no a ty poznámky a hlášky, ty nemají chybu. Smála jsem se celou dobu,“ řekla jedna z divaček Renata Václavová.