„Celkově je problém v posledních letech vůbec sehnat lékaře do menších měst a obcí. U nás v loňském roce skončila lékařka pro děti, nedařilo se nám její místo vůbec obsadit a udržet ordinaci. Nakonec jsme situaci společně vyřešili s paní starostkou z Kašperských Hor, což si vyžádalo obrovské úsilí a práce, abychom sem dokázali někoho dostat. Jsem ale rád, že se nám to podařilo, protože když nebude mít náš venkov takové služby, tak to bude pro naše obyvatele hodně složité a budou dojíždět,“ uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.