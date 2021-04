"Měli jsme na letošní rok naplánovanou úpravu veřejného prostranství před městským úřadem a místní část komunikace z programu Podpora obcí v národních parcích, kde je ministerstvo životního prostředí tomuhle hodně nakloněno. Bohužel se na náš dotační titul, který jsme podávali, nedostalo. Budeme hledat ale jiné zdroje. Dále jsme žádali v programu ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na opravu mateřské školy. Rádi bychom zateplili budovu, opravili střechu a zrekonstruovali kuchyň. Půjde o práce na etapy, ale uvidíme, zda budeme úspěšní. Dále bychom chtěli pokračovat i s rekonstrukcí sociálního zázemí pro děti, terénními úpravami venku, kde je připraveno dětské hřiště," uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkNa ministerstvu životního prostředí žádali rovněž o dotaci na posílení a připojení vodního zdroje. "Potřebovali bychom posílit vodovod v Hartmanicích, protože jsme na podzim byli s vodou už poměrně na hraně. Zatím jsme nemuseli dělat radikální opatření ohledně šetření vodou, ale chceme se na to připravit. I když letošní rok byl hodně nápomocen, co se týče vody, ale to nás nespasí. Uvidíme, jak budeme ohledně těchto programů úspěšní a co také přinese covidová doba," dodal Valdman.