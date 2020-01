V dubnu tam totiž začne výstavba průtahu městem. „Půjde o jednu z největších letošních investic Ředitelství silnic a dálnic na území Plzeňského kraje. Vedle nové silnice vzniknou rovněž nové chodníky, osvětlení, dojde také k výměně inženýrských sítí včetně položení optických kabelů pro rychlé internetové připojení,“ uvedl starosta města Filip Smola. Tato, pro budoucnost Rudy, zásadní investice bude velmi náročná. V první fázi výstavby bude kompletně uzavřena Klatovská ulice.

„S ŘSD již intenzivně komunikujeme a budeme tlačit na to, aby postup prací byl co možná nejrychlejší a uzavírka co nejkratší. Přesto všechny prosíme, aby se obrnili trpělivostí a počítali s dopravními komplikacemi, kterým se nelze vyhnout. Pár měsíců nepohodlí ale přinese pro Rudu zcela zásadní změnu k lepšímu. O všech termínech a omezeních budeme včas informovat,“ poznamenal starosta.