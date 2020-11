Po 70 letech v současné době opouští DDM Horažďovice prostory zámku, a tak mají plné ruce práce. „Ponecháváme si v nájmu pouze zámecký sál a keramickou dílnu, což jsou dvě učebny, které jsme schopni programově naplnit většinu dní v týdnu. Právě efektivita provozu je to, co nás motivuje k částečnému opuštění zámku a rozpuštění zájmové činnosti mezi naše dvě zbývající pracoviště. Personál ze zámku se přesouvá do Podbranského mlýna, kde budeme mít pro naši práci vhodnější podmínky. Po provedení reorganizace bychom měli být zařízením kompaktnější struktury, s efektivnějším řízením provozu i lidských zdrojů. Uspořené finanční prostředky by se měly stát rezervou pro případné krize a navazující výpadky v příjmech,“ řekl ředitel DDM Horažďovice Tomáš Pollak.

Kromě kroužků přišli i o několik pobytových kurzů základních škol, které se chystaly na podzim do PROUDU. Nekonají se ani akce pro veřejnost. „Pokud se situace nezlepší, budeme se snažit maximum naší činnosti převést do distanční formy. U něčeho to i tak ale půjde těžko,“ poznamenal Pollak.

Pedagogové připravují dva nové výukové programy a za Envicentrem vzniká galerie ptačích budek a v areálu Přírodovědné stanice projekt Úpravy zahrady pro potřeby ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Nezahálí ale ani v klatovském DDM. „Ihned po našem uzavření jsme se pustili do oprav stanových celt, které se poškodily při táborech. Během října jsme dokončovali administrativní část zápisů do kroužků. Vzhledem k tomu, že máme téměř 1600 účastníků, není to činnost zanedbatelná. Doděláváme drobné opravy a výmalby, které jsme na jaře nedokončili na všech našich budovách. Provádíme generální úklidy archivu, skladů a podobně,“ sdělila ředitelka DDM Klatovy Michaela Dryjová.

Začínají chystat tábory na léto. V malém objemu poskytují distanční vzdělávání.

CHYSTAJÍ PŘEKVAPENÍ

Nucenou pauzu využívají efektivně také v Sušici i v Nýrsku, tam se mají děti po návratu na co těšit, pracovníci pro ně chystají překvapení. „Vlastnoručně jsme připravili vánoční dárky, neboť peněz bude nedostatek. Věnujeme se pracím v keramické dílně, zkoušíme nové složité technologie. Administrativně připravujeme letní činnost. Čas využíváme i k údržbě. Letos jsme přijali ke vzdělávání více než 800 účastníků, provoz jsme zahájili druhý týden v září. Po měsíci jsme museli uzavřít a nyní budeme řešit, kolik ze zápisného vracet. On-line výuku nenabízíme, představovalo by to zbytečnou zátěž rodičů. Do kroužků děti chodí právě proto, aby činnosti nemusely vykonávat doma, to by jim ten počítač stačil i tak,“ sdělila za DDM Nýrsko Pavlína Karlovská.