Před léty podobně obec stavěla multifunkční dům, jehož součástí je obecní úřad, knihovna a další služby.

„Máme rozestavěný domov pro seniory. Jde o akci na zhruba tři roky, hotovo by mohlo být do konce roku 2023. Náklady jsou 24 milionů korun, vše budeme hradit bez dotace jen ze svého rozpočtu,“ informoval starosta Václav Zeman.

Dle jeho slov je výstavba domova nutná. Plánovala se už zhruba deset let. Inspirovali se i v okolních obcích. „K výstavbě nás vedla dlouhodobá poptávka. Domov pro seniory zde chyběl. Seniorů je čím dál více a bude, všichni se tak poptávali a říkali, že většina obcí takové zařízení má – například Švihov či Červené Poříčí, ve velkých městech je to automatické. Myslím, že Dolany nejsou tak malé, abychom takové zařízení neměli. Lidé tak nebudou muset jinam, kde je to přeplněné a jsou problémy s umístěním. Chceme si tak postavit vlastní,“ řekl starosta.

V přízemí budou čtyři byty, v prvním patře osm a v podkroví dalších šest. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup, výtah a každý byt bude mít vlastní kóji na uskladnění věcí. Počítá se také se společenskou místností a zázemím pro pečovatelky.

Kromě stavby domova dělají v Dolanech kompletní rekonstrukci hřbitovní zdi, což začalo již v loňském roce, nyní jsou již práce před dokončením. Náklady jsou okolo dvou a půl milionu korun. Součástí je i oprava márnice a okolí hřbitova.