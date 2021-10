O kulturní zpestření na počátku slavnostního aktu se postaraly děti z mateřské školy. Starosta Václav Zeman následně přivítal 14 nových občánků. Šlo o děti narozené od října 2020 do srpna 2021. Starosta ve své řeči dětem popřál hodně zdraví a rodičům spoustu trpělivosti při výchově. Rodiče dětí převzali finanční dar společně s dárkem a maminky květinu, svoji účast stvrdili podpisem do pamětní knihy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.