Dolanská obec ztratila v první světové válce asi 35 mužů, většina z nich padla na sibiřské frontě. Vzniklo Sdružení dolanské mládeže, které si vzalo za cíl postavení pomníku a zadalo zakázku klatovské kamenosochařské firmě Vojtěch Pták, která následně angažovala Viléma Glose. "Pomník je kvalitním kamenosochařským dílem, které vyniká svým zpracováním, architektonickým řešením a monumentálním působením. Jde o jednu z prvních poválečných a sochařsky nejzdařilejších prací Glose," uvedl starosta Dolan Václav Zeman.

Pomník byl slavnostně odhalen 10. října 1920 jako jeden z prvních na Klatovsku. Za okupace musela být socha odstraněna a válku přečkala ve stodole Václava Bosáka. Dne 3. června 1945 byl pomník znovu odhalen.

Na pomníku je uvedena rodina Hirschfeldova. Jde o židovskou rodinu, která bydlela v Dolanech. Žila zde Regina Hirschfeldová a její sestra Anna Hirschfeldová, bratr Rudolf Hirschfeld s manželkou Marií a synem Františkem. Pro syna Františka si přišlo gestapo do dolanské školy. Všichni odjeli transportem Ce 30. 11.1942 z Klatov do Terezína a poté transportem Cq 20. 1. 1943 z Terezína do Osvětimi. Všichni zahynuli.

Celkové náklady na restaurování sochy byly 303 577 Kč, z nichž Plzeňský kraj přispěl 70 000 Kč z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, zbylou část hradila obec.

Obec Dolany rovněž nechala opravit místní komunikaci v části obce Malechov. Stav povrchu byl již nevyhovující, neodpovídal standardu, byly tam výmoly, krajnice rozbité až na podkladní vrstvu. „Bylo provedeno odstranění stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu. Dále byla položena podkladní a nová obrusná vrstva.

Původní krajnice byly odstraněny a po provedení nových asfaltových vrstev byly krajnice dosypány z asfaltového recyklátu. Součástí úpravy byly přilehlé sjezdy a křižovatky“, uvedl starosta Zeman.

Celkové náklady na opravu činily 810 478 Kč, z nichž Plzeňský kraj přispěl dotací ve výši 300 000 Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova, zbylou část hradila obec.