Po celé republice se v pondělí v pravé poledne rozezněly zvony za oběti koronaviru, bylo tak tomu i v Dlouhé Vsi.

Svíčky za oběti koronaviru v Dlouhé Vsi. | Foto: Marie Bubeníková

Právě před rokem, 22. 3. 2020, zemřel první člověk v Česku na covid 19. Od té doby to je již skoro 25 000 obětí tohoto viru. Kdo mohl, zastavil se a minutou ticha uctil památku zemřelých. „Určitě každý si na někoho vzpomněl a třeba i zapálil svíčku u nějakého pietního místa. V Dlouhé Vsi takové místo najdete u kapličky na hrázi místního rybníku. Také zde, v této vesnici, je několik obětí koronaviru a tak děkujeme těm, které napadlo tuto akci uspořádat. Je úplně jedno, jestli to byla církev nebo nějaká politická strana. Šlo o to, vyjádřit na dálku soustrast těm, kteří přišli o někoho z rodiny, kamaráda, přítele a vzpomenout na ty, které v tomto životě již nepotkáme,“ uvedla Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi.