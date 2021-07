V Dlouhé Vsi dokončili čističku a kanalizaci, teď plánují posílit vodovod

V rámci projektu Deník na návštěvě jsme zavítali do Dlouhé Vsi, kde jsme si se starostou Dušanem Rovňanem povídali, co v obci udělali a co nyní chystají.

Dlouhá Ves. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Jaké projekty se vám podařili v Dlouhé Vsi udělat? Dokončili jsme velkou akci, zprovoznili jsme čistírnu odpadních vod a kanalizaci, která byla projektovaná už několik let zpátky a neustále se to odkládalo. Postupem času došlo i na malé obce, které budou mít povinnost dokazovat nějakým způsobem likvidace. Proto jsme se do velké akce pustili. Dokončena byla vloni a byl spuštěn roční zkušební provoz. V současné době máme připojeno 75 procent obyvatel, kteří se mohou připojit. Některé nemovitosti z technických důvodů nejdou, ty budeme obhospodařovat jinak. Vše funguje dobře, nejsou žádné větší problémy. Dokončen byl v současné době také projekt přeshraniční spolupráce Šumava – Bavorský les Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. My jsme jedním z partnerů projektu, dalšími je obec Modrava, Neuschönau a partnerem pro samotnou náplň a výstavu v našem muzeu je Západočeská univerzita v Plzni. Vše je o dřevařství, o dopravě dřeva, my jsme historicky vesnice, která byla v uvozovkách postavená pro dřevařskou práci, pro lidi, kteří v blízkosti řeky pracovali při plavení dřeva. OBRAZEM: Na Santosu zahrál Čechomor, předkapelu vybrali lidé Přečíst článek › Pracujete i na dalších akcích… V Bohdašicích se nyní dělá rekonstrukce ve spolupráci s elektrárnami veřejného osvětlení, protože stávající je již nevyhovující. Vypracovávají se také variantní studie na způsob odkanalizování Nového Městečka a Annína, protože v Anníně máme další čistírnu odpadních vod, která je historicky starší. Kdysi jsme ji odkoupili, ale s rostoucími nároky je potřeba zvětšit její kapacitu. Jaké projekty nyní chystáte? Díky výstavbě kanalizace jsme přišli na velmi slušnou zásobu pitné vody, takže v současné době děláme projektové přípravy na zužitkování místa, abychom zdroj vody dostali do našeho řadu. Žádali jsme i o dotaci, takže čekáme, jak dopadneme. Pokud se to povede, tak jsme připraveni na tom dělat, protože občané potřebují dostatek vody.