„S opravou sokolovny se začalo v loňském roce, kdy se rekonstruovalo sociální zařízení, předsálí, opravili jsme celý sál, nyní budujeme parkoviště a chodník a pak bude následovat nová fasáda budovy. Tím bude sokolovna kompletně opravená. Za sokolovnou ještě děláme školce školní zahradu s pergolou a zahradním domkem, což by mělo být hotové do konce prázdnin,“ uvedl starosta Václav Černý.

Další větší investiční akcí obecního úřadu je vybudování nových kurtů v Mileticích. „Máme tam dva kurty, které se dělaly kdysi v akci Z. Máme projekt na víceúčelové hřiště, jehož součástí budou dva kurty s umělým povrchem. To by mělo být hotové do konce srpna, aby se tam mohl konat tradiční turnaj. V Mileticích byla také velkou investicí oprava kaple, která je celá zrekonstruovaná, přišlo se během prací až na původní malby. Otvírá se na vánoční koncert a na miletickou pouť,“ sdělil starosta.

V Mileticích je naplánováno také nové veřejné osvětlení, stejně tak i v Soustově, a to u cesty k hlavní silnici, kde chodí děti na autobus. Docílí se tak zvýšení jejich bezpečnost.

V Dlažově je jediná školka v okrese, kde užívají montessori metodu

Obec investovala také do komunikací v Mileticích, v Dlažově, v obci Buková, kde se bude s těmito pracemi dále pokračovat. V Nové Vísce byly na žádost obyvatel instalovány měřiče rychlosti, jelikož ji tam řidiči nedodržovali, nyní už jsou lidé spokojeni.

U hřbitova v Dlažově v loňském roce praskla horní zeď, která se musela zbourat a vybudovat nová.

Obec ale nezapomíná ani na hasiče. „Na hasičské zbrojnici jsme v Dlažově udělali zateplení a novou fasádu, v Soustově a v Mileticích jsme vyměnili střechy. V Soustově se jednotka hasičů dočkala vloni zásahového vozidla. Do té doby tam hasiči žádné neměli. Podařilo se nám to díky dotacím,“ řekl Černý.

Dlažov se v minulosti potýkal s problémy kvůli vodě. Nyní už je ale vše v majetku obce, veškeré rozvody jsou vyměněny. Nedochází tak k úniku vody jako dříve, kdy ještě některé části rozvodů byly železné. „V několika ulicích je ještě potřeba opravit nebo udělat novou kanalizaci. Měli jsme zde člověka, který nám dělal projekt na čistírnu odpadních vod, ale řekl nám, že kvůli rozčlenění obcí a výškovým rozdílům nám nedoporučuje dělat čističku, ale přispívat lidem na domácí čistírny odpadních vod, takže to činíme. Dotace je od obce 50 000 Kč s tím, že musí domácnost pět let dokládat vzorky, že čistírna funguje,“ vysvětlil starosta.